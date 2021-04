Tra nuvole e schiarite: salgono le temperature (Di domenica 18 aprile 2021) Come finisce la settimana e come inizia quella nuova sul fronte del tempo a Bergamo? Lo spiega il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Tommaso Grieco. ANALISI GENERALE Lungo il bordo orientale dell’alta pressione, posizionato alle alte latitudini, scendono nuclei d’aria più fresca, i quali subentrano a più riprese sulla Lombardia, dando talvolta spunti d’instabilità, specie lungo i rilievi. Domenica 18 aprile 2021 Tempo Previsto: Nella notte incremento della nuvolosità sull’est regione; poco nuvoloso all’ovest. In giornata passaggi nuvolosi sparsi, con addensamenti più intensi lungo la fascia Prealpina e la pianura mantovana, ove potrà esserci occasione per qualche rovescio. Nella sera nubi sparse, più compatte sulla Lombardia orientale. temperature: minime in sensibile aumento, tra 4°/8°C, max stazionarie, sui 14°/17°C. Lunedì 19 aprile 2021 Tempo Previsto: ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 aprile 2021) Come finisce la settimana e come inizia quella nuova sul fronte del tempo a Bergamo? Lo spiega il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Tommaso Grieco. ANALISI GENERALE Lungo il bordo orientale dell’alta pressione, posizionato alle alte latitudini, scendono nuclei d’aria più fresca, i quali subentrano a più riprese sulla Lombardia, dando talvolta spunti d’instabilità, specie lungo i rilievi. Domenica 18 aprile 2021 Tempo Previsto: Nella notte incremento della nuvolosità sull’est regione; poco nuvoloso all’ovest. In giornata passaggi nuvolosi sparsi, con addensamenti più intensi lungo la fascia Prealpina e la pianura mantovana, ove potrà esserci occasione per qualche rovescio. Nella sera nubi sparse, più compatte sulla Lombardia orientale.: minime in sensibile aumento, tra 4°/8°C, max stazionarie, sui 14°/17°C. Lunedì 19 aprile 2021 Tempo Previsto: ...

Advertising

littlelookalike : RT @robymessi65: Tra nuvole e sole ????????? - ComunediBergamo : Buongiorno #Bergamo. Giornata di nuvole, schiarite, deboli piogge (nel pomeriggio) in città, con temperature tra 4°… - AngeloAmbroset : RT @MarinaMasala1: Vorrei essere un profumo leggero, tra i frammenti di nuvole e cielo solo un soffio – vorrei essere – di musica, presente… - Matteo84676239 : E niente, con nuvole bianche tra un po' mi dispiace anche per l'uscita di Martina #Amici20 - skyl0v3r1 : Tra Deddy e Enula non so chi è più tra sulle nuvole eh ?? #Amici20 -