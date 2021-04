The Rookie 3 e Bull 5 in coppia dal 18 aprile su Rai2, trame primi episodi (Di domenica 18 aprile 2021) The Rookie 3 e Bull 5 tornano in onda in coppia su Rai2 con le rispettive nuove stagioni. Entrambe le serie crime, come molte altri programmi televisivi, sono state duramente colpite dalla pandemia e perciò hanno dovuto ridurre il numero di episodi ma non solo. Se la terza stagione di The Rookie, come serie poliziesca, racconterà la brutalità della polizia nei confronti degli afroamericani, la quinta di Bull sarà influenzata dal Covid: il team di Jason sarà infatti alle prese con le conseguenze della pandemia e come ciò colpirà il loro lavoro. Ecco le anticipazioni sugli episodi in onda stasera, domenica 18 aprile. Si parte con l’episodio 3×01 di The Rookie dal titolo Conseguenze, di cui vi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 aprile 2021) The3 e5 tornano in onda insucon le rispettive nuove stagioni. Entrambe le serie crime, come molte altri programmi televisivi, sono state duramente colpite dalla pandemia e perciò hanno dovuto ridurre il numero dima non solo. Se la terza stagione di The, come serie poliziesca, racconterà la brutalità della polizia nei confronti degli afroamericani, la quinta disarà influenzata dal Covid: il team di Jason sarà infatti alle prese con le conseguenze della pandemia e come ciò colpirà il loro lavoro. Ecco le anticipazioni sugliin onda stasera, domenica 18. Si parte con l’o 3×01 di Thedal titolo Conseguenze, di cui vi ...

The rookie, ore 21:20 su Rai 2 Serie tv con Nathan Fillion, che interpreta un uomo con il sogno di diventare un poliziotto a Los Angeles.

Su Rai Due alle ore 21 torna la serie The Rookie. Nolan scopre che il suo mentore ed amico Nick Armstrong è, in realtà, corrotto e vuole smascherarlo, ma Armstrong lo precede e nasconde a casa di ...

