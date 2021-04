Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 18 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 18 aprile Torna questa sera, domenica 18 aprile 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme. Riflettori puntati sull’Oms, sul mancato aggiornamento del piano pandemico e sul giallo del dossier della sezione Oms di Venezia. Dopo la pubblicazione delle chat tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro, da Giletti sarà ospite Francesco Zambon, il ricercatore che aveva redatto il dossier, pubblicato il 13 maggio 2020 e ... Leggi su tpi (Di domenica 18 aprile 2021) Non èdel 18Torna questa sera, domenica 182021, Non è, la trasmissionedomenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono lee glidi? Vediamoli insieme. Riflettori puntati sull’Oms, sul mancato aggiornamento del piano pandemico e sul giallo del dossiersezione Oms di Venezia. Dopo la pubblicazione delle chat tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro, da Giletti sarà ospite Francesco Zambon, il ricercatore che aveva redatto il dossier, pubblicato il 13 maggio 2020 e ...

