Milan-Genoa 2-1, la gioia di Tiziano Crudeli: “Compriamo Scamacca” (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Tiziano Crudeli esulta per la vittoria del suo Milan contro il Genoa. Un gol fortunoso perché frutto dell’autorete di Scamacca, ma il telecronista tifoso rossonero su 7 Gold se lo tiene ben stretto. In alto il VIDEO degli highlights della partita del Meazza, finita 2-1, con il commento del noto giornalista che commenta le sfide parteggiando per i colori rossoneri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021)esulta per la vittoria del suocontro il. Un gol fortunoso perché frutto dell’autorete di, ma il telecronista tifoso rossonero su 7 Gold se lo tiene ben stretto. In alto ildegli highlights della partita del Meazza, finita 2-1, con il commento del noto giornalista che commenta le sfide parteggiando per i colori rossoneri. SportFace.

