Lazio | Farris ' Inzaghi da casa ha sofferto più di noi'

"Non ci sono partite facili in Serie A. Il loro gol a fine primo tempo ci poteva mettere in difficoltà invece la squadra ha trovato subito la rete del 4 - 1 nella ripresa. Poi a livello mentale c'è il ...

Ci prendiamo punti e spavento, ma la squadra è stata brava a portare a casa una vittoria": così Massimilianodopo la vittoria dellasul Benevento per 5 - 3. Poi sull'assenza di Simone ...Commenta per primo Massimiliano, vice allenatore alladi Simone Inzaghi , parla a Sky Sport dopo la partita vinta 5 - 3 contro il Benevento : 'Prima della gara come sempre abbiamo fatto un briefing telefonico con il ...Al termine della sfida di campionato tra la Lazio e il Benevento abbiamo provato a giudicare la prestazione dell'undici biancoceleste ...Luis Alberto, Farris in conferenza stampa ha parlato del gesto di stizza dello spagnolo dopo la sostistuzione nel match contro il Benevento ...