IndyCar Series | primo acuto in carriera per Alex Palou al Barber!

Advertising

XedraOO1 : @DAZN_HELP_ITA Ciao. Ho saputo che avete preso i diritti TV della INDYCAR SERIES. È vero? Vedremo il primo GP,ques… - PIER0994 : #dirittiTv #Indycar 2021 per l'Italia assegnati a #DAZN - rodriguespbru : @Guilher90004118 IndyCar Series kkkkkkk antigamente era CART e Indy Racing League -

Ultime Notizie dalla rete : IndyCar Series

La Gazzetta dello Sport

Torna lo spettacolo dellaquesto fine settimana. La serie americana scenderà in pista per il primo appuntamento della stagione 2021, ospite sul tracciato di Barber Motorsport Park per il Gran Premio di Alabama . ...... le LMP2, inizialmente escluse a Mosport Park, sono state aggiunte per compensare l'assenza da Detroit a seguito della concomitanza con l'. La denominazione ufficiale dell'evento sarà "...Alex Palou trionfa al Gp di Alabama al Barber, prima gara IndyCar del 2021, Power e Dixon sul podio, 10° posto per Grosjean ...Alex Palou ottiene la prima vittoria in carriera nella IndyCar Series con l'auto di Chip Ganassi Racing al Barber Motorsport Park, primo round della stagione 2021. Nessuno ci avrebbe scommesso a ...