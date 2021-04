Highlights e gol Napoli-Inter 1-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 18 aprile 2021) Glie le azioni salienti di1-1, match della trentunesima giornata di. La rete di Eriksen risponde all’iniziale vantaggio partenopeo con un autogol di Handanovic. La squadra di Conte continua nella striscia d’imbattibilità e conquista un punto prezioso in ottica Scudetto, ilfrena nella corsa Scudetto. PAGELLE SportFace.

TORINO - ROMA 3 - 1 3' Borja Mayoral (R), 57' Sanabria (T), 71' Zaza (T), 92' Rincon (T) TORINO (3 - 5 - 2): Milinkovic - Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda (63' Singo), Mandragora, Lukic (70' ...Le pagelle edi Milan - Genoa 2 - 1, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021: ... Goldaniga Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa Assist: Zajc...Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (90' Bakayoko), Demme; Politano (90' Hysaj), Zielinski, Insigne; Osimhen (73' Mertens). A disposizione: Contini, Zedadka ...VIDEO - Gli highlights e i gol di Livorno-Como 1-2, match valevole per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021 ...