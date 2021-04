GP Portimao Moto3 | super Acosta | bis in volata!

(Di domenica 18 aprile 2021) La classe piccola del motomondiale ha una nuova stella in Pedro. Il rookie di Murcia si porta a casa il suo secondo GPdi fila, nella gara di. Il 16nne batte Dennis Foggia sul filo di lana, al termine di un ultimo giro al cardiopalma. Dennis conclude secondo per un soffio, in un podio che parla molto l’italiano. Il polesitter Andrea Migno è infatti in terza posizione, terminando un digiuno che durava dal 2019. Ottimo quarto Ayumu Sasaki, davanti ad un Gabriel Rodrigo abilissimo nel recuperare terreno dopo un Long Lap Penalty. Niccolò Antonelli, Romano Fenati, Sergio Garcia, Jaume Masia e Stefano Nepa completano la top ten. GP: Migno il re delle qualifiche GP, cosa succede in gara? Migno sfrutta bene la ...

Pedro Acosta continua a stupire e vince inanche il Gp di, in Portogallo. Il sedicenne rookie spagnolo della Ktm, reduce dal primo successo in carriera a Doha, ha superato i piloti della Honda, Dennis Foggia e Andrea Migno. ...Il liveblog dellatermina qui, vi diamo appuntamento alla gara di Moto2 , in partenza alle 15.30 . Nel frattempo potrete seguire il nostro live della MotoGP a questo linkIl pilota della KTM conferma le prestazioni mostrate in Qatar vincendo anche la gara portoghese. Il poleman Migno sul podio ...Lo spagnolo, partito dall'ottavo posto, trionfa e rafforza il primato in classifica. Terzo posto per Andrea Migno.