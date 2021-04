Advertising

webecodibergamo : Gasperini: «Vittoria meritata, ora la corsa alla Champions è aperta» - TuttoMercatoWeb : Atalanta, Gasperini: 'Vittoria che ci dà orgoglio e forza. Complimenti ai miei ragazzi' - sportmediaset : Le parole di Gasperini dopo #AtalantaJuve ??? #SportMediaset - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Gasperini esulta dopo la vittoria sulla #Juventus, ma mantiene l'attenzione per la parte finale del campionato. https:/… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Gasperini: “Vittoria che ci dà orgoglio e forza, ma il traguardo è ancora lontano” - -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Vittoria

...Gian Pieroha parlato anche in conferenza stampa dal Gewiss Stadium al termine della gara - bloccata ed equilibrata - vinta a 3' dal 90° grazie al gol di Ruslan Mlainovskyi: 'che ...La partita prosegue in equilibrio, la squadra diha una grande chance con Zapata , anche la Juve spaventa Gollini con Dybala. All'88' la rete delladella Dea: Malinovskyi dalla ...Il tecnico dell’Atalanta è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria interna contro la Juventus “Questa è una vittoria che dà grande importanza alla classifica e morale, abbiamo superato uno s ...Gasperini batte la Juve con una gara matura e con una panchina più lunga, da grande; Pirlo perde per un episodio sfortunato, ma fa troppo poco perché accada a suo favore ...