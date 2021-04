Ecco a chi spetta l'aumento della pensione di invalidità (Di domenica 18 aprile 2021) La maggiorazione, che può portare l’assegno mensile fino a 651,12 euro, ora, si può applicare a tutti gli emolumenti inferiori al vecchio milione di lire Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 aprile 2021) La maggiorazione, che può portare l’assegno mensile fino a 651,12 euro, ora, si può applicare a tutti gli emolumenti inferiori al vecchio milione di lire

Advertising

borghi_claudio : Come il PD sta già preparando la comunicazione per dipingere i manifestanti... Oh come conosco i miei polli... - fattoquotidiano : Vitalizi agli ex parlamentari condannati, dopo Formigoni ecco chi può sperare nell’assegno: da De Lorenzo a Berlusc… - fattoquotidiano : Vitalizio al condannato Formigoni? Chi l’ha concesso dice che era “un atto imposto da una legge dei 5 stelle”. Ecco… - Sage79924769 : RT @04Carmen20: 'Afferrata per i capelli' Ecco: parliamo di questo rinvio a giudizio. Violenza sessuale. Ma fa più notizia il rinvio a giud… - http_paolinajr : RT @Oppinonuvola: Ecco chi mi ricordava Gilda? #tzvip -