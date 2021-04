Denise Pipitone, parla Piera Maggio: «Errori di proposito nelle indagini» (Di domenica 18 aprile 2021) Piera Maggio ha voluto precisare alcune cose sulla vicenda di sua figlia Denise scomparsa l'1 settembre del 2004 ed ha fatto importanti rivelazioni. Piera Maggio: «Ci sono stati degli Errori nelle indagini» I riflettori sono ancora puntati sul caso di Denise Pipitone dopo la vicenda della ragazza russa, Olesya Rostova, raccontata nello show russo Lasciali parlare. Ormai è chiaro che la giovane ragazza che cerca la sua mamma biologica non è Denise ma ora spuntano altre piste. Nella puntata di venerdì di Quarto Grado su Rete 4, è stata in collegamento telefonico mamma Piera che ha voluto chiarire alcune questioni. È quasi certo che ci siano stati degli ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 aprile 2021)ha voluto precisare alcune cose sulla vicenda di sua figliascomparsa l'1 settembre del 2004 ed ha fatto importanti rivelazioni.: «Ci sono stati degli» I riflettori sono ancora puntati sul caso didopo la vicenda della ragazza russa, Olesya Rostova, raccontata nello show russo Lascialire. Ormai è chiaro che la giovane ragazza che cerca la sua mamma biologica non èma ora spuntano altre piste. Nella puntata di venerdì di Quarto Grado su Rete 4, è stata in collegamento telefonico mammache ha voluto chiarire alcune questioni. È quasi certo che ci siano stati degli ...

