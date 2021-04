DAZN smentisce: «Non coinvolti o interessati a costituzione SuperLega» (Di domenica 18 aprile 2021) Rispetto a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, e ripreso a seguire da altre testate, DAZN precisa che si tratta di notizie false. Nè l’Azienda nè Mr. Blavatnik, sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussioni relative alla... Leggi su digital-news (Di domenica 18 aprile 2021) Rispetto a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, e ripreso a seguire da altre testate,precisa che si tratta di notizie false. Nè l’Azienda nè Mr. Blavatnik, sono in alcun modoad entrare nelle discussioni relative alla...

Advertising

capuanogio : ?? #Dazn smentisce qualsiasi coinvolgimento in un progetto #Superlega: 'Né l’Azienda né Mr. #Blavatnik sono in alcu… - infoitsport : Dazn smentisce di voler creare una Super Lega: 'Notizie false, mai parlato di questo' - _DAGOSPIA_ : DAZN SMENTISCE IL 'CORRIERE DELLO SPORT': 'NÈ L’AZIENDA NÈ MR. BLAVATNIK, SONO IN ALCUN MODO ...'… - gilnar76 : Dazn smentisce interessi dietro la nascita della Superlega #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti #Milannews… - pccpla : RT @capuanogio: ?? #Dazn smentisce qualsiasi coinvolgimento in un progetto #Superlega: 'Né l’Azienda né Mr. #Blavatnik sono in alcun modo c… -