Covid: Salvini, ‘via Speranza? se vede solo ‘rosso’ sì’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Speranza deve restare al suo posto? Se fa il suo lavoro sì. Ma se fa politica e vede solo ‘rosso’ parlando di chiusure, chiusure e chiusure, no”. Lo dice Matteo Salvini al Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “deve restare al suo posto? Se fa il suo lavoro sì. Ma se fa politica eparlando di chiusure, chiusure e chiusure, no”. Lo dice Matteoal Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - fattoquotidiano : Si marcano stretti. Si tengono d’occhio. Anche e soprattutto sul fronte economico. Facendo a gara a chi difende di… - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'in prospettiva togliere coprifuoco'... - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'via Speranza? se vede solo 'rosso' sì'... -