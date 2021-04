Basket femminile: nei playout di Serie A1 2021 Lucca avanti sulla versione rimaneggiata di Battipaglia (Di domenica 18 aprile 2021) Si è giocato quest’oggi il primo incontro della Serie di playout tra O.ME.P.S. BricUp Battipaglia e Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca, condizionato da vari fattori. La vittoria è della squadra toscana, che passa al PalaZauli per 65-87 con 23 punti di Maria Miccoli e 17 a testa di Linnae Harper e Jewel Tunstull, in dubbio fino all’ultimo al pari di Francesca Russo. A Battipaglia non bastano i 26 di Raffaella Potolicchio, come neppure i 15 di Caterina Logoh, ma in città in questi giorni s’è parlato forse più delle assenti che delle presenti. Questo perché, a metà settimana, la società campana ha comunicato l’addio sia di Paulina Hersler che di Amber Melgoza, seguito da notevoli strascichi di polemiche. Il tutto ha obbligato la squadra a presentarsi con 10 under su 12, giacché anche Giulia Moroni, causa ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Si è giocato quest’oggi il primo incontro delladitra O.ME.P.S. BricUpe Gesam Gas e Luce Le Mura, condizionato da vari fattori. La vittoria è della squadra toscana, che passa al PalaZauli per 65-87 con 23 punti di Maria Miccoli e 17 a testa di Linnae Harper e Jewel Tunstull, in dubbio fino all’ultimo al pari di Francesca Russo. Anon bastano i 26 di Raffaella Potolicchio, come neppure i 15 di Caterina Logoh, ma in città in questi giorni s’è parlato forse più delle assenti che delle presenti. Questo perché, a metà settimana, la società campana ha comunicato l’addio sia di Paulina Hersler che di Amber Melgoza, seguito da notevoli strascichi di polemiche. Il tutto ha obbligato la squadra a presentarsi con 10 under su 12, giacché anche Giulia Moroni, causa ...

