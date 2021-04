Amici 20, Martina Miliddi eliminata in lacrime e Aka7even impassibile: è gelo tra i due (Di domenica 18 aprile 2021) Anche il quinto serale di Amici 20 ha decretato una sola eliminazione, quella di Martina Miliddi, e nei momenti in cui la ballerina latinista apprendeva di dover uscire dal talent, tra lei e la fiamma storica nella scuola, Aka7even, si è palesato del gelo. Il nuovo appuntamento della gara di Canale 5 ha visto finire a rischio eliminazione Deddy e Martina Miliddi, i quali si sono scontrati sfoderando il meglio nelle loro rispettive categorie, canto e ballo. A decidere l’eliminazione sono stati i 3 giudici fissi al serale del talent, Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. Ciò che desta più clamore del momento tv e che fa discutere, ora, è che mentre la ballerina salutava i compagni di studio, prima e dopo la sua eliminazione, lei e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 aprile 2021) Anche il quinto serale di20 ha decretato una sola eliminazione, quella di, e nei momenti in cui la ballerina latinista apprendeva di dover uscire dal talent, tra lei e la fiamma storica nella scuola,, si è palesato del. Il nuovo appuntamento della gara di Canale 5 ha visto finire a rischio eliminazione Deddy e, i quali si sono scontrati sfoderando il meglio nelle loro rispettive categorie, canto e ballo. A decidere l’eliminazione sono stati i 3 giudici fissi al serale del talent, Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. Ciò che desta più clamore del momento tv e che fa discutere, ora, è che mentre la ballerina salutava i compagni di studio, prima e dopo la sua eliminazione, lei e ...

Advertising

WittyTV : 'È stata un'esperienza bellissima' Le prime parole di Martina subito dopo l'eliminazione dalla quinta puntata del S… - serenitybxxch : #Amici20, Martina Miliddi eliminata in lacrime e Aka7even impassibile: è gelo tra i due - Ileniasa25 : RT @Novella_2000: Martina viene eliminata da #Amici20: la reazione glaciale di Aka7even (VIDEO) - alesshorse : okey adesso che se ne è andata anche martina potete far tornare tommaso? vi prego. mi manca cazzo?? #Amici20… - pascalpanico : RT @twittantoridi: #Martina Non sarà stata la più brava tra i ballerini ma sicuramente è stata leale e premurosa verso chiunque! Una gran b… -