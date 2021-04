Allevatore muore caricato da un toro davanti al figlio | colpito al torace e alla testa

Advertising

LaStampa : Muore incornato da un toro, tragedia a Trinità: vittima un allevatore di 70 anni - StampaCuneo : Muore incornato da un toro, tragedia a Trinità: vittima un allevatore di 70 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Allevatore muore

leggo.it

L'uomo era intento, con il figlio, a richiamare il bestiame dopo una giornata di pascolo quando, per cause non ancora chiarite, l'animale ha caricato l', colpendolo al torace e al capo e ...Accusa un malore, finisce contro il cancello della sua abitazione con l' auto e, poco dopo,all'ospedale per un arresto cardiaco. Questa la ricostruzione della tragedia che si è ...e...Era nel suo allevamento, in frazione Molini a Trinità, ad accudire il bestiame. Nel tardo pomeriggio di domenica un toro, all'improvviso, lo ha attaccato, colpendolo con le corna e facendolo caldere.Un allevatore settantenne è morto nel tardo pomeriggio a Trinità, nel Cuneese, colpito da un toro. È accaduto nei pascoli dell'azienda di famiglia, in località ...