(Di domenica 18 aprile 2021) Quello di Acefu un set moltoda gestire per Jim, tra numerosied eccentriche. Secondo quanto riferito da molti membri della produzione nel corso degli anni Jimnon voleva girare Acee il set del film non fu molto idilliaco: le riprese furono interrotte più volte da, malattie, cambi di personale ed eccentrichenon era affatto felice sul set, Simon Callow ne ha parlato nel suo libro di memorie, Shooting The Actor, in cui ha ricordato: "era in guerra con il regista e con i produttori, litigavano continuamente". Dopo ...

Advertising

retex : @TuttounCircus Bruttissimo.. Molto meglio Ace ventura primo film hahah - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ace Ventura - Missione Africa: Jim Carrey tra litigi e stranezze su un set difficile… - IvanAdvance : Ace Ventura - Missione Africa - GuidaTVPlus : 18-04-2021 21:10 #Spike Ace Ventura - Missione Africa #FilmAvventura,Commedia,Crimine #StaseraInTV - chrisbu03352910 : #ASongOrMovieForCars Ace Ventura corvette detective... -

Ultime Notizie dalla rete : Ace Ventura

Secondo quanto riferito da molti membri della produzione nel corso degli anni Jim Carrey non voleva girare- Missione Africa e il set del film non fu molto idilliaco: le riprese furono interrotte più volte da litigi, malattie, cambi di personale ed eccentriche stranezze. Carrey non era affatto ...Celebre per il ruolo di Monica Geller in Friends e per quello di Gale Weathers nella saga horror Scream di Wes Craven, Courteney Cox ha recitato anche in Cocoon - Il ritorno,- L'...CASERTA – Ieri si è tenuta la requisitoria per coloro che hanno scelto il rito abbreviato nell’inchiesta sullo spaccio di droga targato Della Ventura- Maravita. Il pubblico ministero ha chiesto 12 ann ...Ace Ventura – L’acchiappanimali, più che un film, è un monologo di Jim Carrey, intorno al quale è stata attaccata con pigrizia un po’ di trama ...