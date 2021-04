VIDEO MotoGP, Pol Espargaró a terra: i dettagli della caduta (Di sabato 17 aprile 2021) Il Motomondiale 2021 oggi, sabato 17 aprile, ha visto disputarsi la seconda giornata del fine settimana del GP del Portogallo, con la ultime sessioni delle prove libere e le qualifiche ufficiali che si sono disputate a Portimao, sede della terza tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Si registra oggi la caduta di Pol Espargaró, il quale, anche a causa di questo noioso contrattempo, non è andato oltre la quarta posizione nella Q1, dovendo accontentarsi di partire domani in gara dalla posizione numero 14, in quinta fila, e cercare di risalire la china nei primi giri. VIDEO LA caduta DI POL ESPARGARO’ Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Il Motomondiale 2021 oggi, sabato 17 aprile, ha visto disputarsi la seconda giornata del fine settimana del GP del Portogallo, con la ultime sessioni delle prove libere e le qualifiche ufficiali che si sono disputate a Portimao, sedeterza tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Si registra oggi ladi Pol, il quale, anche a causa di questo noioso contrattempo, non è andato oltre la quarta posizione nella Q1, dovendo accontentarsi di partire domani in gara dalla posizione numero 14, in quinta fila, e cercare di risalire la china nei primi giri.LADI POL ESPARGARO’ Foto:.com Press

