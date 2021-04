Sondaggi, la fiducia in Draghi è scesa dell’8% in due mesi. Tra i leader crescono Meloni, Conte e Letta. Partiti: avanzano Pd e M5s (Di sabato 17 aprile 2021) In poco più di due mesi di governo la fiducia in Mario Draghi è scesa dell’8%. Lo rileva Monitor Italia, il Sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire. La rilevazione si basa su interviste effettuate il 15 e 16 aprile su un campione di mille casi. Il 13 febbraio scorso l’indice di fiducia nel’ex presidente della Banca centrale europea era misurato nel 61%. Trend rimasto stabile nel primo mese, sempre sopra il 60% (60,6% il 19 marzo), ma che poi ha cominciato ad avere un lento crollo: 57,8% il 26 marzo, 56,1% il primo aprile, 55,4% il 9 aprile, fino al 53% del 16 aprile. Vuol dire che il premier ha perso otto punti percentuali in circa 60 giorni, tre solo nell’ultima settimana. Quasi identica (-2,7%) la perdita di fiducia nell’esecutivo che oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) In poco più di duedi governo lain Mario. Lo rileva Monitor Italia, ilo realizzato da Tecnè con Agenzia Dire. La rilevazione si basa su interviste effettuate il 15 e 16 aprile su un campione di mille casi. Il 13 febbraio scorso l’indice dinel’ex presidente della Banca centrale europea era misurato nel 61%. Trend rimasto stabile nel primo mese, sempre sopra il 60% (60,6% il 19 marzo), ma che poi ha cominciato ad avere un lento crollo: 57,8% il 26 marzo, 56,1% il primo aprile, 55,4% il 9 aprile, fino al 53% del 16 aprile. Vuol dire che il premier ha perso otto punti percentuali in circa 60 giorni, tre solo nell’ultima settimana. Quasi identica (-2,7%) la perdita dinell’esecutivo che oggi ...

