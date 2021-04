Serie B 2020/2021: Ciurria show, il Pordenone batte 2-0 il Frosinone e lo aggancia in classifica (Di sabato 17 aprile 2021) Il Pordenone batte 2-0 il Frosinone nel match del Guido Teghil valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 grazie alla doppietta siglata da Patrick Ciurria nel primo tempo. In virtù di questo risultato i friulani salgono al quattordicesimo posto a quota 40 punti, agganciando proprio i ciociari, ormai risucchiati nella lotta salvezza. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE DEL MATCH I padroni di casa, dopo una breve fase di studio, iniziano subito a spingere sull’acceleratore, sorprendendo gli avversari con un uno-due micidiale targato Patrick Ciurria nell’arco di soli tre minuti. L’attaccante nero-verde al 19? sfrutta un assist di Musiolik, va via alla difesa avversaria e deposita la sfera alle spalle di ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Il2-0 ilnel match del Guido Teghil valevole per la trentaquattresima giornata del campionato digrazie alla doppietta siglata da Patricknel primo tempo. In virtù di questo risultato i friulani salgono al quattordicesimo posto a quota 40 punti,ndo proprio i ciociari, ormai risucchiati nella lotta salvezza. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE DEL MATCH I padroni di casa, dopo una breve fase di studio, iniziano subito a spingere sull’acceleratore, sorprendendo gli avversari con un uno-due micidiale targato Patricknell’arco di soli tre minuti. L’attaccante nero-verde al 19? sfrutta un assist di Musiolik, va via alla difesa avversaria e deposita la sfera alle spalle di ...

juventusfc : KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? - juventusfc : Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ??… - sportface2016 : #SerieB 2020/2021: #Ciurria show, il #Pordenone batte 2-0 il #Frosinone e lo aggancia in classifica #PORFRO - junews24com : Marani avverte la Juve: «L'Atalanta è diversa dalle altre per un motivo» - - sportface2016 : #CagliariParma, le formazioni ufficiali -