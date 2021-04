Serie A. Rimonta batticuore del Cagliari, Parma piegato 4-3 nello scontro salvezza (Di sabato 17 aprile 2021) Emiliani avanti già dal 5' con Pezzella. Kucka raddoppia, Pavoletti accorcia prima dell'intervallo. Nella ripresa nuovo doppio vantaggio con Man, i rossoblù si riavvicinano subito con Marin. Clamoroso sorpasso nel recupero, segnano Gaston Pereiro e Cerri Leggi su rainews (Di sabato 17 aprile 2021) Emiliani avanti già dal 5' con Pezzella. Kucka raddoppia, Pavoletti accorcia prima dell'intervallo. Nella ripresa nuovo doppio vantaggio con Man, i rossoblù si riavvicinano subito con Marin. Clamoroso sorpasso nel recupero, segnano Gaston Pereiro e Cerri

