Pd | Enrico Letta all’assemblea nazionale del partito | “Da luglio un semestre per ragionare su un nuovo partito”

"Si aprirà un semestre di lavoro, dal primo luglio al 31 dicembre: sarà un semestre di lavoro bello e intenso dal quale vorrei che uscisse la risposta alla mia provocazione: non serve un nuovo segretario ma un nuovo partito". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea nazionale del partito, parlando delle Agorà, in videoconferenza.

