Open arms | De Poli | ‘rinvio a giudizio Salvini inspiegabile’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – 'Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini è una decisione inspiegabile. Le scelte Politiche sono e devono rimanere tali e, soprattutto, devono rimanere fuori dalle aule dei tribunali. Esprimo solidarietà al leader della Lega ed ex ministro Salvini". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.

