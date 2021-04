MotoGP e F1 oggi su TV8 | orari qualifiche | programma in chiaro | streaming | diretta e differita

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) Il Motomondiale 2021 vedrà disputarsi, sabato 17 aprile, ledel GP di Portogallo, con le prove ufficiali che si disputeranno a Portimao, e saranno valide per la terza tappa dei calendari di, Moto2 e Moto3.sarà in pista anche la F1, con le prove libere 3 e leufficiali del GP di Emilia Romagna, seconda tappa del Mondiale, che andranno in scena ad Imola. La trasmissione in tv indei due eventi sarà affidata a TV8: per la F1 lazionealle ore 12.00 prevede ladelle prove libere 3, seguita alle ore 14.00 dalladelleufficiali, mentre per il Motomondiale il palinsesto indicaalle ore 17.45 la ...