Loffredo | “Continueremo a dare la possibilità di occupare gli spazi esterni a bar e ristoranti”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 17 aprile 2021) di Monica De Santis Un primo segnale per la riapertura di quelle attività commerciali maggiormente colpite dalle restrizioni arriva dal Governo?Draghi con la decisione dal 26 aprile, dil’opportunità aidi rimanere aperti la sera, ma solo con i tavolie dunque il servizio all’aperto. Questo primo segnale è stato commentato in maniera positiva dall’assessore alle attività produttive del Comune di?Salerno,?Dario, che ha confermato che… “Come abbiamo già fatto e stiamo facendo da un anno, e su questo Salerno è stato un comune capofla,mo laa tutti i locali che hannodi poterli utilizzare per posizionare i loro tavolini ed avere così ladi non perdere posti a ...