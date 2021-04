L’ex Lombardi: “Nel mio Benevento tanta confusione, Inzaghi ha fatto crescere tutti” (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un’esperienza in prestito al Benevento proprio dalla Lazio. La sfida in programma domani all’Olimpico avrà un sapore diverso per Cristiano Lombardi, attualmente in forza alla Salernitana. L’esterno, che in giallorosso collezionò 17 presenze nel massimo campionato nella stagione 2017/18, ha rilasciato un’intervista pubblicata sul Match Program dalla società biancoceleste. Ve ne proponiamo un estratto, riportando i passaggi che interessano da vicino il Benevento: Lazio-Benevento, ci siamo: che gara sarà? “Sicuramente una partita interessante. La Lazio la seguo sempre, conosco ogni dettaglio del suo ambiente ed il valore complessivo della squadra. Il Benevento ultimamente non l’ho visto ma la squadra si è trasformata, è migliorata anche a livello ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un’esperienza in prestito alproprio dalla Lazio. La sfida in programma domani all’Olimpico avrà un sapore diverso per Cristiano, attualmente in forza alla Salernitana. L’esterno, che in giallorosso collezionò 17 presenze nel massimo campionato nella stagione 2017/18, ha rilasciato un’intervista pubblicata sul Match Program dalla società biancoceleste. Ve ne proponiamo un estratto, riportando i passaggi che interessano da vicino il: Lazio-, ci siamo: che gara sarà? “Sicuramente una partita interessante. La Lazio la seguo sempre, conosco ogni dettaglio del suo ambiente ed il valore complessivo della squadra. Ilultimamente non l’ho visto ma la squadra si è trasformata, è migliorata anche a livello ...

