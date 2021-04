Kurtic scoppia in lacrime e Joao Pedro lo consola. La scena più bella di Cagliari-Parma (Di sabato 17 aprile 2021) Cagliari-Parma termina 4-3 con il trionfo sardo. Durante i festeggiamenti, Joao Pedro consola Kurtic in lacrime Dopo una sfida spettacolare, alla Sardegna Arena escono vincitori i padroni di casa, in quella che era un’autentica sfida salvezza. Cagliari-Parma finisce 4-3, con la rimonta firmata da Gaston Pereiro e Cerri negli ultimi 5? di recupero. Un risultato che fa sperare i sardi, ma che allo stesso tempo condanna gli emiliani, ormai nei bassi fondi della classifica. La distanza fra le due squadre ora è di 5 punti, forse troppi per permettere ai crociati di mantenere la loro presenza in Serie A anche l’anno prossimo. Sarà stato proprio per questo motivo, e per tutto lo stress accumulato prima e durante il match, che Jasmin ... Leggi su zon (Di sabato 17 aprile 2021)termina 4-3 con il trionfo sardo. Durante i festeggiamenti,inDopo una sfida spettacolare, alla Sardegna Arena escono vincitori i padroni di casa, in quella che era un’autentica sfida salvezza.finisce 4-3, con la rimonta firmata da Gaston Pereiro e Cerri negli ultimi 5? di recupero. Un risultato che fa sperare i sardi, ma che allo stesso tempo condanna gli emiliani, ormai nei bassi fondi della classifica. La distanza fra le due squadre ora è di 5 punti, forse troppi per permettere ai crociati di mantenere la loro presenza in Serie A anche l’anno prossimo. Sarà stato proprio per questo motivo, e per tutto lo stress accumulato prima e durante il match, che Jasmin ...

