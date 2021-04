Inventare città degli umani (Di sabato 17 aprile 2021) In una piazza Sempione assolatissima a Roma ieri Capitan Calamaio, un personaggio teatrale popolarissimo tra i bambini, spiegava a una folta platea di treenni e quattrenni il l’importanza della storia: “C’è un’isola dove sono naufragato che si chiama isola del sapere, dove c’è la gigantesca Biblioteca Leggendaria, dove ci sono tutti i libri del mondo. A me è stato dato il compito di portare ovunque i libri”; subito dopo Luciana Castellina parlava del futuro e del passato di questa città: … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 aprile 2021) In una piazza Sempione assolatissima a Roma ieri Capitan Calamaio, un personaggio teatrale popolarissimo tra i bambini, spiegava a una folta platea di treenni e quattrenni il l’importanza della storia: “C’è un’isola dove sono naufragato che si chiama isola del sapere, dove c’è la gigantesca Biblioteca Leggendaria, dove ci sono tutti i libri del mondo. A me è stato dato il compito di portare ovunque i libri”; subito dopo Luciana Castellina parlava del futuro e del passato di questa: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Inventare città Le città del sud non studiano per il futuro Oggi, affrontare le sfide urbane, significa inventare un nuovo modello di città, in grado di partecipare attivamente al nuovo sviluppo sostenibile del pianeta. Bisogna dunque reinventare gli ...

Estate ragazzi: il momento di partire è adesso (16/04/2021) Per evitare di ricominciare ogni volta come se tutto fosse da inventare da zero. Per valorizzare ... che sul tema estate ha già incontrato Anci, Unione delle province, città metropolitane e Regioni. '...

