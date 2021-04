Gravina | “Dal Pino è onesto e capace Non ci si può sempre dividere su tutto”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 aprile 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, commentando i fragili equilibri in Lega. Dalè una persona onesta, determinata,e leale. Fatico molto nel riconoscerlo in quello che hanno scritto. Ma al di là dei contenuti, sui quali può rispondere meglio lui stesso, sono i toni e l’atteggiamento dell’ultimo periodo da stigmatizzare. Non è più accettabile che nel nostro mondo si privilegi una visione manichea dei rapporti istituzionali. Non ci si puòsue trasformare in nemico chi non la pensa come noi. Il mio obiettivo è contribuire a costruire un calcio italiano patrimonializzato e non indebitato, libero da ricatti e più maturo di quanto non lo sia stato in passato. È impensabile continuare a tollerare un ...