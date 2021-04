Grandi opere commissariate da Draghi: c’è anche la Due Mari Grosseto-Fano. Sono 57: l’elenco (Di sabato 17 aprile 2021) Per far ripartire l'Italia, e aiutarla nella crescita, sulla quale punta molto il premier Mario Draghi, Sono state messre in cantiere 57 Grandi opere, con i relativi commissari per dare la spinta decisiva. Ne ha parlato Draghi nella conferenza stampa di ieri, 17 aprile. Fra le 57 opere anche la strade dei Due Mari, la Grosseto Fano. Commissario sarà Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 aprile 2021) Per far ripartire l'Italia, e aiutarla nella crescita, sulla quale punta molto il premierstate messre in cantiere 57, con i relativi commissari per dare la spinta decisiva. Ne ha parlatonella conferenza stampa di ieri, 17 aprile. Fra le 57la strade dei Due, la. Commissario sarà Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Grandi opere Governo nomina commissari per sbloccare grandi opere: ci sono anche Bifernina e raddoppio ferroviario Ci sono diverse opere che interessano anche la nostra regione e in particolare il potenziamento della statale Bifernina e per quanto riguarda la rete ferroviaria, l'ormai noto raddoppio ferroviario ...

Grillo ferma Conte sul nuovo simbolo Rousseau si difende: fake news su di noi ... annunciando che il Movimento "farà muro": "In questi giorni Autostrade per l'Italia - che attualmente è ancora in mano ai Benetton - torna all'attacco e rimette sul tavolo una delle 'grandi opere' ...

Grandi opere commissariate da Draghi: c’è anche la Due Mari Grosseto-Fano. Sono 57: l’elenco Per far ripartire l'Italia, e aiutarla nella crescita, sulla quale punta molto il premier Mario Draghi, sono state messre in cantiere 57 grandi opere, con i relativi commissari per dare la spinta deci ...

Sassari: dalla Regione 2 milioni di euro per la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica La Giunta regionale, su proposta del nuovo Assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris, ha approvato la rimodulazione di risorse pari a 2 milioni di euro per consentire l’esecuzione di opere urg ...

