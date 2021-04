Filippo di Edimburgo: l’ultimo saluto al marito della Regina Elisabetta (Di sabato 17 aprile 2021) Si è appena conclusa la cerimonia esequiale del principe Filippo di Edimburgo: una cerimonia snella e sobria studiata dallo stesso defunto Si sono svolti puntuali e secondo un cerimoniale molto rigido, le esequie del principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, scomparso lo scorso 9 aprile all’età d 99 anni. La cerimonia ha avuto inizio con un breve corteo funebre, attraverso il quale il feretro ha raggiunto la St George’s Chapel di Windsor, seguito dai quattro figli Carlo, Anna, Edoardo e Andrea. I nipoti William e Harry, separati dal cugino Peter Phillips. Dietro, altri membri reali, come il marito di Anna e il figlio di Margareth. Inoltre, nel corteo vi erano anche delle persone care a Filippo, tra cui un maggiordomo, valletti e il segretario ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 aprile 2021) Si è appena conclusa la cerimonia esequiale del principedi: una cerimonia snella e sobria studiata dallo stesso defunto Si sono svolti puntuali e secondo un cerimoniale molto rigido, le esequie del principe, consorte, scomparso lo scorso 9 aprile all’età d 99 anni. La cerimonia ha avuto inizio con un breve corteo funebre, attraverso il quale il feretro ha raggiunto la St George’s Chapel di Windsor, seguito dai quattro figli Carlo, Anna, Edoardo e Andrea. I nipoti William e Harry, separati dal cugino Peter Phillips. Dietro, altri membri reali, come ildi Anna e il figlio di Margareth. Inoltre, nel corteo vi erano anche delle persone care a, tra cui un maggiordomo, valletti e il segretario ...

