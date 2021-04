F1, Fernando Alonso: “Non c’era velocità. Serve la pioggia per andare a punti” (Di sabato 17 aprile 2021) Fernando Alonso si è dovuto accontentare del 15mo posto nelle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Lo spagnolo ha faticato a interpretare al meglio il tracciato del Santerno ed è stato eliminato nel Q2. Il due volte Campione del Mondo scatterà dunque dall’ottava fila al volante della sua Alpine, ben dietro rispetto alle sue aspettative della vigilia. L’asturiano è stato anche nettamente battuto dal suo compagno di squadra Esteban Ocon, il quale ha superato il taglio ed è entrato nel Q3, guadagnandosi la possibilità di partire dalla decima piazzola nella gara di domani. L’ex ferrarista ha dichiarato ai microfoni di Marca: “La macchina andava bene e non aveva grossi problemi, ma non c’era velocità e per noi era già difficile passare il Q1. In ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)si è dovuto accontentare del 15mo posto nelle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Lo spagnolo ha faticato a interpretare al meglio il tracciato del Santerno ed è stato eliminato nel Q2. Il due volte Campione del Mondo scatterà dunque dall’ottava fila al volante della sua Alpine, ben dietro rispetto alle sue aspettative della vigilia. L’asturiano è stato anche nettamente battuto dal suo compagno di squadra Esteban Ocon, il quale ha superato il taglio ed è entrato nel Q3, guadagnandosi la possibilità di partire dalla decima piazzola nella gara di domani. L’ex ferrarista ha dichiarato ai microfoni di Marca: “La macchina andava bene e non aveva grossi problemi, ma none per noi era già difficile passare il Q1. In ...

