Covid, arriva il pass vaccinale per spostarsi tra regioni di colore diverso: che cos'è e come funziona

"Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi": è questa è una delle novità di maggior rilievo annunciate dal premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di venerdì 16 aprile durante la quale ha presentato le nuove norme anti-Covid che entreranno in vigore dal prossimo 26 aprile. Ma che cosa è il pass vaccinale? E come funziona? Il nuovo decreto anti-Covid prevede, dal 26 aprile, la possibilità di spostarsi liberamente tra le regioni.

Ultime Notizie dalla rete : Covid arriva Covid a Napoli, la stanza degli abbracci al Cotugno: 'Ho rivisto mamma tra le pareti di cellophane' Figli che partoriscono i genitori, su questa terrazza battuta dal vento freddo che arriva dal Matese. Sui tetti dell'ospedale Cotugno, tornano al mondo gli anziani storditi da ... Qui il Covid, come il ...

Palestre dimenticate: arriva un bonus per aiutare i gestori che sono ormai allo stremo PESARO - Per ammortizzare una sofferenza che dura da oltre un anno e dare un segnale di non abbandono, arriva un fresco sostegno per il mondo dello sport. Il Comune ha pensato e concretizzato un 'bonus palestre' di 3mila euro complessivo da destinare alle 50 strutture del nostro Comune, un investimento ...

Eventi, Franceschini: 'Ripartono in zona gialla', per Bonelli serve bonus per famiglie Riaprono concerti, cinema e teatri dal 26 aprile. Franceschini: 'Meno limitazioni all'aperto'. I Verdi lanciano il bonus cultura per le famiglie ...

Draghi riapre l’Italia: cosa cambia dal 26 aprile Dal prossimo 26 aprile tornano le zone gialle, seppur con un colore ‘rafforzato’: sono diverse le novità in arrivo nelle prossime settimane, come anticipato dal Presidente del Consiglio nel corso di u ...

