Chris Smalling, il messaggio social dopo la rapina: "Pistole alla testa"

Il difensore della Roma, Chris Smalling, torna a parlare dopo la pericolosa rapina subita nella sua villa: condiviso un messaggio sui social

Momenti difficili per Chris Smalling. Il difensore della…

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

