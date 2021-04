Basket, Serie A1 2020/2021 ventottesima giornata: programma, date, orari e tv (Di sabato 17 aprile 2021) Il programma della 28° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Il turno inizia subito con il big match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna in programma sabato 17 aprile alle ore 20.15. Le restanti gare vanno in scena domenica 18 aprile, alle ore 12.00 si apre con il lunch match tra Brescia e Dinamo Sassari. Nel pomeriggio tanti match di rilievo per la lotta playoff, mentre nel posticipo l’Happy Casa Brindisi ospita la Vanoli Cremona. Di seguito il programma. programma 28° giornata SABATO 17 APRILE Ore 20.15 – AX Armani Exchange Milano-Segafredo Virtus Bologna (Eurosport 2 ed Eurosport Player) DOMENICA 18 APRILE Ore 12.00 – Germani Brescia-Banco di Sardegna Sassari (Eurosport Player)Ore 17.00 – Allianz Trieste-Carpegna Prosciutto ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ildella 28°del campionato diA1. Il turno inizia subito con il big match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna insabato 17 aprile alle ore 20.15. Le restanti gare vanno in scena domenica 18 aprile, alle ore 12.00 si apre con il lunch match tra Brescia e Dinamo Sassari. Nel pomeriggio tanti match di rilievo per la lotta playoff, mentre nel posticipo l’Happy Casa Brindisi ospita la Vanoli Cremona. Di seguito il28°SABATO 17 APRILE Ore 20.15 – AX Armani Exchange Milano-Segafredo Virtus Bologna (Eurosport 2 ed Eurosport Player) DOMENICA 18 APRILE Ore 12.00 – Germani Brescia-Banco di Sardegna Sassari (Eurosport Player)Ore 17.00 – Allianz Trieste-Carpegna Prosciutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket - La Tarros Spezia travolge a domicilio il Lucca La Spezia - Al Palatagliate lucchese la Tarros Spezia di slancio travolge il Lucca Basket e compie un deciso scatto in avanti rispetto al Don Bosco Livorno, che però sabato prossimo ...di Serie C Gold ...

Dalla Sicilia alla WNBA, la storia di Awak Kuier: da bambina scappava dalla guerra, oggi vola con le Wings L'applauso della Lega Basket Femminile La Lega Basket Femminile si è congratutalata con la ... Da maggio per lei, terminata la stagione di Techfind Serie A1, partirà un'altra nuova avventura nella lega ...

Basket serie D LA NAZIONE Cambio di direzione, su Disney+: il mondo è cambiato, come lo sport Cambio di direzione è la serie in arrivo su Disney + dal 16 aprile, che pone un nuovo occhio sullo sport e il mondo di oggi.

Serie B - Crema a Varese sogna in grande La settimana decisiva per la Pallacanestro Crema inizia da Varese. Tre infatti gli incontri in programma nei prossimi otto giorni, con la formazioni di Eliantonio in trasferta nei weekend ed ...

