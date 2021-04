Aperture dal 26 aprile | prima bar e ristoranti | dopo piscine e palestre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 aprile 2021) Un calendario con tutte le tappe che riguardano ogni singola attività. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato alcune delle date per la ripartenza, mentre fonti di Palazzo Chigi hanno reso noto un vero e proprio cronoprogramma con tutte le voci specifiche per ledal 26. Latappa è rappresentata dal ritorno delle zone gialle, prevista per il 26. Dalla stessa data verranno consentiti anche gli spostamenti tra regioni gialle o grazie a un pass tra le regioni di diverso colore. Il 26sarà una data fondamentale anche per la scuola: fino alla fine dell’anno scolastico, infatti, in zona gialla e arancione saranno aperte e con didattica solamente in presenza per gli istituti di ogni ordine e grado.26 ...