WorldPadelTour | tutto pronto per l’Alicante Open

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ci siamo. Sta per iniziare la seconda tappa del torneo di padel più prestigioso, il. Dopo aver visto all’opera tutte le coppie partecipanti alla prima tappa di Madrid, ci apprestiamo a seguire una nuova settimana di incontri ad Alicante. Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti sia in campo maschile per le 96 coppie iscritte sia in campo femminile dove le coppie sono 56. Domenica 18 aprile inizia la fase pre-eliminatoria che terminerà martedì 20 aprile e deciderà le 4 coppie che passeranno alla fase successiva. Lì sono già in programma incontri ad altissimo livello come Arturo Coello e Miguel Lamperti contro Ernesto Moreno e Denis Perino oppure Juan Tello e Federico Chingotto contro i brasiliani Lucas Campagnolo e Lucas Bergamini . Lunedì 19 aprile si aprirà la fase pre-eliminatoria in campo femminile. Due giorni dopo si avrà il quadro completo dei ...

In sintesi cambia tutto per il Campionato di serie A di Padel, data di inizio, sede unica e formula in un solo week end come un Mondiale o una tappa del World Padel Tour in Italia. I gironi saranno se ...In arrivo su Sky una grande stagione di padel con il “World Padel Tour 2021”. Per ogni torneo, appuntamento in diretta su Sky Sport Arena e, in streaming, su Now gli incontri ...