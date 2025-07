Assolto il primario di Trento Non era il mostro? Ormai è in Francia

Il dottor Tateo e la vice accusati di aver provocato il suicidio di Sara Pedri con le loro lavate di capo in sala operatoria. Il giudice: un responsabile può alzare i toni. Le carriere sono segnate e la stampa non si scuserĂ . 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Assolto il primario di Trento. Non era il mostro? Ormai è in Francia

Medico accusato di omicidio volontario, l’ex primario di Montichiari (assolto) sarà risarcito - Brescia, 29 aprile 2025 – Dal 25 gennaio del 2021 al primo luglio 2022. Tanto era stato agli arresti domiciliari con l 'accusa di omicidio volontario prima di essere assolto per non aver commesso il fatto.

Valeria Lembo uccisa da una chemio sbagliata al Policlinico, assolto l'ex primario: "Non falsificò la cartella" - Dopo una condanna ormai definitiva a 3 anni per la morte di Valeria Lembo, la giovane mamma uccisa a 34 anni da una dose dieci volte superiore di un farmaco chemioterapico somministratale per errore al Policlinico a dicembre del 2011, per Sergio Palmeri, che allora era primario del reparto di.

Assolto il primario di Trento. Non era il mostro? Ormai è in Francia; Caso Pedri, assolto l'ex primario. 'Il fatto non sussiste'; Sono stati assolti i due medici coinvolti nel caso di Sara Pedri, scomparsa nel 2021.

Trento, caso Pedri: assolto ex primario - RaiNews - Chiara di Trento, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu, sono stati assolti con formula piena dal gup di Trento dalle accuse di maltrattamenti in concorso e in ... Riporta rainews.it

Caso Pedri, assolto l'ex primario. 'Il fatto non sussiste' - L'ex primario dell'ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu, sono stati assolti con formula piena dal gup del Tribunale di Trento, Marco Tamburrino, dalle ... Secondo ansa.it