Si schianta con la moto e vola giù nel tunnel di Bacoli | morto 18enne

Incidente stradale tra Bacoli e Pozzuoli: morto 18enne. Caduto dal viadotto del tunnel di Montenuovo dopo essersi scontrato con la moto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: moto - tunnel - bacoli - morto

Il tunnel del Tenda è realtà: oggi i primi passaggi di auto e moto dietro una safety car | Video - Si circola a senso alternato per fasce orarie in settimana e con orario prolungato 6-21 nei weekend. Divieto per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate

Si schianta con la moto e vola giù nel tunnel di Bacoli: morto 18enne.

Tragico incidente in moto a Bacoli, morto 43enne - la Repubblica - Questa notte un 43enne napoletano è morto in un incidente stradale, in via Montegrillo a Bacoli, in provincia di Napoli. napoli.repubblica.it scrive

Si schianta con la moto, morto 43enne napoletano: ricoverata 36enne ... - Morto sul colpo 43enne napoletano, ferita la donna di 36 anni che era in sella con lui. Come scrive fanpage.it