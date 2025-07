Recensione di i know what you did last summer | il ritorno di un franchise sopravvalutato

Il ritorno di un classico del genere horror, non richiesto ma comunque annunciato, si presenta come una rivisitazione moderna di I Know What You Did Last Summer. Questa nuova versione tenta di rinnovare la saga con elementi aggiornati e personaggi più giovani, ma rischia di perdere il suo spirito originale in un contesto che sembra più interessato a sfruttare la nostalgia che a offrire qualcosa di realmente innovativo. Analizzeremo gli aspetti principali della pellicola, dalla trama ai protagonisti, evidenziando le scelte narrative e le differenze rispetto all’originale. i know what you did last summer: un sequel che fa ricorso alla leggenda per coprire la pigrizia narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Recensione di i know what you did last summer: il ritorno di un franchise sopravvalutato

