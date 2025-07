Un ordine del giorno per riconoscere lo Stato di Palestina | l' iniziativa dei consiglieri di Liberi a Sinistra

Un ordine del giorno, da discutere in consiglio comunale, che chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina e la cessazione del massacro in atto nella Striscia di Gaza. È quello presentato dai consiglieri teatini di Liberi a Sinistra, Silvio Di Primio e Valentina De Luca. Il documento, già . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: ordine - giorno - stato - palestina

Santillo (M5S): “Approvato ordine del giorno per la valorizzazione dell’Acquedotto Carolino” - Tempo di lettura: 2 minuti “È stato approvato ieri alla Camera dei Deputati l’Ordine del Giorno a mia prima firma che impegna il Governo ad adottare le necessarie iniziative per rafforzare la vocazione turistica e culturale dell’Acquedotto Carolino, parte integrante del complesso monumentale della Reggia di Caserta e sito Unesco dal 1997.

Consiglio Marche, l’ordine del giorno per la seduta del 6 maggio 2025 - Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 6 maggio alle ore 10. I lavori si apriranno con la sessione europea che prevede la lettura del rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie.

Circo senza più animali, Perugia si muove con un ordine del giorno - Il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Perugia Antonio Donato ha depositato un ordine del giorno che chiede "il superamento definitivo dell’utilizzo di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, sollecitando l’attuazione della legge delega 106/2022".

Nella seduta del 14 luglio 2025, il Consiglio Comunale di Grottolella ha approvato l'ordine del giorno a sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina. Con questo atto simbolico ma fortemente significativo, l’Amministrazione Comunale intende unirsi all’ - facebook.com Vai su Facebook

Un ordine del giorno per riconoscere lo Stato di Palestina: l'iniziativa dei consiglieri di Liberi a Sinistra; Il Comune riconosce lo Stato di Palestina ed impegna la Giunta a sostenere la causa: il dibattito tra favorevoli e contrari; Invito al Consiglio comunale di Mazara a discutere l'ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Monsano riconosce Stato di Palestina, la bandiera in Comune - Esposta in Comune a Monsano (Ancona) la bandiera della Palestina e iniziative pubbliche, culturali e didattiche sul tema della pace, del dialogo e del rispetto dei diritti umani, anche in collaborazio ... Secondo msn.com

Monsano, il consiglio comunale approva all’unanimità il riconoscimento dello Stato di Palestina - Esposta in comune a Monsano la bandiera della Palestina e previste iniziative pubbliche, culturali e didattiche sul tema della pace ... Da centropagina.it