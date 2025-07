Femminicidio Scialdone ridotta a 24 anni la condanna all’ex che l’ha uccisa L’ira della madre | Mi aspettavo la conferma dell’ergastolo

La condanna a Costantino Bonaiuti, l’ingegnere che aveva ucciso l’avvocata Martina Scialdone con un colpo di pistola il 13 gennaio 2023 a Roma, è scesa a 24 anni e 8 mesi. È quanto deciso dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma perché hanno escluso l’aggravante della premeditazione e concesso le attenuanti generiche. In primo grado, la pena era stata quella dell’ergastolo. La vittima 34enne era stata uccisa davanti a suo fratello arrivato al ristorante dove lei si trovava perché era preoccupato. L’uomo era accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi rappresentati dalla gelosia, dall’aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva e dalla premeditazione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: scialdone - anni - condanna - femminicidio

Omicidio Martina Scialdone, ridotta a 24 anni in appello la pena all'ex - In primo grado Costantino Bonaiuti era stato condannato all'ergastolo. La donna era stata uccisa dal suo ex con un colpo di pistola a Roma il 13 gennaio 2023, fuori da un ristorante

Uccise l’ex a colpi di pistola, ridotta la pena in appello a 24 anni. La madre di Martina Scialdone: “Delusa” - In appello scende a 24 anni e 8 mesi dall’ergastolo la condanna per Costantino Bonaiuti, l’ingegnere che uccise con un colpo di pistola l’avvocata Martina Scialdone, il 13 gennaio del 2023 a Roma all’esterno di un ristorante nella zona dell’Appio Latino.

Femminicidio Scialdone, all'ex ridotta a 24 anni pena in appello - In appello scende a 24 anni e 8 mesi dall'ergastolo la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere che uccise con un colpo di pistola l'avvocata Martina Scialdone, il 13 gennaio del 2023 a Roma all'esterno di un ristorante nella zona dell'Appio Latino.

In appello scende a 24 anni e 8 mesi dall'ergastolo la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere che uccise con un colpo di pistola l'avvocata Martina Scialdone, il 13 gennaio del 2023 a Roma all'esterno di un ristorante nella zona dell'Appio Latino #ANS Vai su X

Rudy Guede, già condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, è stato rinviato a giudizio a Viterbo per violenza sessuale su una 24enne. Il processo inizierà il 4 novembre. La vittima si è costituita parte civile. #AmandaKnox: "Spero che stavolta paghi". #TgrL - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Scialdone, pena ridotta a ex ragazzo. La madre: 'Delusa'; Ridotta a 24 anni la pena per il femminicidio di Martina Scialdone; Uccise l’ex a colpi di pistola, ridotta la pena in appello a 24 anni.

Femminicidio Scialdone, all'ex ridotta a 24 anni pena in appello - In appello scende a 24 anni e 8 mesi dall'ergastolo la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere che uccise con un colpo di pistola l'avvocata Martina Scialdone, il 13 gennaio del 2023 a Roma all' ... Secondo msn.com

Omicidio Scialdone, ridotta condanna a 24 anni per ex compagno in appello - Condanna ridotta a 24 anni in Appello per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere che a gennaio 2023 uccise l'ex compagna di 35 anni, Martina Scialdone, fuori da un ... Da lapresse.it