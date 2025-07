Incidente sull' A1 morta anche la piccola Summer Ancora gravi le condizioni della mamma

La bambina di 4 anni viaggiava sull'auto che si è scontrata con un tir nella Galleria di Base sull'Autosole. A perdere la vita anche i nonni e la zia. La famiglia stava rientrando a casa in Piemonte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Incidente sull'A1, morta anche la piccola Summer. Ancora gravi le condizioni della mamma

Morta l’ex deputata Angela Francese, otto giorni di agonia dopo l’incidente stradale - Capalbio (Grosseto), 29 aprile 2025 – E’ morta oggi in ospedale a Grosseto dopo otto giorni di agonia, in seguito a un terribile incidente stradale, Angela Francese, 75 anni, ex parlamentare Pci e dirigente del partito in Campania, nel 1987 divenne segretaria dell'Ufficio di presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti.

Soccorritrice del 118 morta in incidente: resta ai domiciliari il sacerdote arrestato - Resta ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il sacerdote 54enne arrestato martedì scorso con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso, nell'ambito delle indagini sulla morte di Fabiana Chiarappa, la soccorritrice del 118 rimasta coinvolta in un incidente lo scorso 2 aprile.

Morta dopo un incidente stradale l’ex deputata Pci Angela Francese - Tempo di lettura: < 1 minuto Morta oggi in ospedale a Grosseto dopo otto giorni di agonia, in seguito ad un violento incidente stradale, Angela Francese, 75 anni, ex parlamentare Pci e dirigente del partito in Campania, nel 1987 divenne segretaria dell’Ufficio di presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti.

Immobile sottratto alla criminalità diventa un Centro per accogliere persone con disabilità le quali, adesso, possono avere un accesso diretto e sicuro al mare; il Centro è intitolato alla memoria di Asia Nicosia, giovane morta tre anni fa a causa di un incidente s Vai su Facebook

