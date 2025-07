EA Sports FC 26 | Il Primo Trailer Ufficiale Svela le Novità del Gioco

16 luglio 2025 – L’attesa è finita: oggi alle 18:00 (CEST), Electronic Arts ha rilasciato il primo trailer ufficiale di EA Sports FC 26, segnando l’inizio della campagna promozionale per il prossimo capitolo della celebre serie calcistica. Il trailer, trasmesso sul canale YouTube ufficiale di EA Sports FC, offre un’anteprima esclusiva del gameplay, delle nuove modalità e dei miglioramenti attesi per FC 26, con l’obiettivo di entusiasmare i fan e rispondere alle aspettative della community. Ecco tutto quello che devi sapere sul reveal, ottimizzato per le ricerche su EA Sports FC 26 trailer, FC 26 gameplay e novità FC 26. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - EA Sports FC 26: Il Primo Trailer Ufficiale Svela le Novità del Gioco

