Trump malato? Alcune foto scatenano i media | dalla trombosi alla demenza E Putin e Xi come stanno?

New York, 16 luglio 2025 - Da Trump a Putin, passando per Xi, la salute dei potenti della Terra, in un modo o nell’altro, interessa tutti. L'ultimo a destare preoccupazioni è stato proprio il presidente Usa, apparso ai giornalisti in due occasioni un po' provato. I dubbi sullo stato di salute del numero uno della Casa Bianca sono iniziati domenica scorsa a New York durante la finale del Mondiale per club tra Chelsea e Paris Saint Germain. Trump è stato immortalato all'evento con le scarpe slacciate per le caviglie molto gonfie. Poi ieri il tycoon si è presentato alla stampa con un forte make up per ricoprire lividi e ferite sulla mano destra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump malato? Alcune foto scatenano i media: dalla trombosi alla demenza. E Putin e Xi come stanno?

