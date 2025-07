Parcheggi bici alla stazione Bruni PD | Serve infrastruttura all’altezza non solo multe

La carenza di parcheggi bici sicuri nei pressi della stazione di Pisa è un problema cronico. Lo denunciano da tempo cittadini, pendolari e associazioni come FIAB Pisa. "Una criticitĂ che però non può essere risolta solo con rimozioni forzate e sanzioni" spiega il consigliere comunale Enrico Bruni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: parcheggi - bici - stazione - bruni

Per il Giro d'Italia arrivano oltre 800 parcheggi per le bici: ecco dove - Parole d’ordine, “vieni a seguire il Giro in bicicletta”. Mancano ormai solo 4 giorni all’arrivo della 18ª tappa del Giro d’Italia, prevista per giovedì 29 maggio.

I MERAVIGLIOSI GRUPPI DI QUARTIERE ROMANI Il comune decide di installare un'area fitness all'interno di un boschetto di fronte alle scuole (materna, elementare, media e liceo). C'è già chi grida disperato al bisogno di parcheggi per poter entrare praticam - facebook.com Vai su Facebook

Smart Mobility, si inaugura “Ciclopod Monteprandone” alla stazione di Centobuchi.

Alla stazione un parcheggio per le bici - La giunta ha approvato il progetto di realizzazione di un’area parcheggio bici al terminal ferroviario, con struttura chiusa in una porzione di proprietà delle Ferrovie gestita dal Comune. Secondo lanazione.it

Lodi, parcheggio delle bici in stazione: a novembre riapre dopo un anno - Lodi, parcheggio delle bici in stazione: a novembre riapre dopo un anno Da oltre un anno il deposito per le bici in stazione (dalla parte del piazzale d’ingresso) non può essere utilizzato. Segnala ilgiorno.it