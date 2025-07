Giugliano la scuola di pattinaggio Mariposa Skating conquista il terzo posto nella classifica regionale FISR

Prestigioso risultato per la Mariposa Skating di Giugliano, che si è classificata terza nella classifica regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) per le specialità "libero" e "obbligatori". La scuola, con sede in via Casacelle 100 presso l'impianto sportivo Palatecfi, ha ottenuto 53,5 punti, grazie ai suoi 11 atleti, piazzandosi sul podio tra tutte le .

