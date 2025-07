Retegui saluta definitivamente l’Atalanta e l’Italia | l’ex obiettivo di mercato della Juve va in Arabia Saudita! Firmato il contratto con quella squadra Ultimissimi aggiornamenti

Mateo Retegui ha firmato nelle ultime ore il contratto che lo legherà all' Al Qadsiah per i prossimi quattro anni. Sebbene l'accordo tra il club saudita e l'attaccante argentino fosse già stato trovato nei giorni scorsi, la macchina burocratica legata al campionato saudita ha rallentato la conclusione dell'affare. Oggi, tuttavia, sono state fornite le dovute garanzie bancarie richieste per un trasferimento che porterà l'Atalanta di nuovo sul mercato. Il valore del trasferimento è quello anticipato qualche giorno fa: 68,5 milioni di euro, con l' Atalanta che dovrà versare circa 3,7 milioni di euro alle varie società che hanno contribuito alla valorizzazione del giocatore nel corso della sua carriera.

