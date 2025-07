Il Real Madrid vuole il Mondiale per Club ogni due anni | la richiesta alla FIFA ha un motivo ben preciso

Il Real Madrid ha chiesto alla FIFA di organizzare il Mondiale per Club ogni due anni. La richiesta al massimo ente calcistico da parte degli spagnoli ha un motivo ben preciso: il mese negli USA è stato un enorme successo commerciale per la Casa Blanca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Igor #Tudor fa uscire la #Juventus dal Mondiale per Club contro il #RealMadrid. Contro ogni previsione… tranne quella di chi lo ha visto allenare. Solo per averlo pensato il cambio del migliore dei suoi , #Yildiz, è sintomo di scarsezza. Comunque Arrivare agli Vai su X

Il #Psg dopo le 5 pere all’Inter, stasera ne ha rifiliate 4 anche al #RealMadrid nella semifinale del mondiale per club.. Loro si che in questo momento sono davvero ingiocabili Doppietta per l’ex azzurro Fabian Ruiz, che un certo “ competente “ nostrano definì - facebook.com Vai su Facebook

