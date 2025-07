Non rispetta il divieto di avvicinamento e tenta di introdursi nell' abitazione familiare

Nella scorsa notte, i carabinieri del Posto fisso di Lido delle Nazioni, in collaborazione con i colleghi di Comacchio, hanno arrestato un uomo di 70 anni della zona, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: divieto - avvicinamento - familiare - rispetta

Campobasso, minacciano e pedinano le ex: due uomini fermati, divieto di avvicinamento con braccialeto - Due uomini a Campobasso sotto accusa per atti persecutori: misure cautelari con braccialetto elettronico eseguite dalla Polizia.

Alessandro Basciano, braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex Sophie Codegoni - (Adnkronos) – Per Alessandro Basciano la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento (a meno di 500 metri) e il divieto di comunicazione nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni.

Torna a stalkerizzare e percuotere la compagna. Scattano braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento - JESI – Il Tribunale di Ancona ha imposto il divieto di avvicinamento alla propria ex compagna di minimo un chilometro, con tanto di braccialetto elettronico, per un uomo residente a Jesi.

L’uomo ha violato il divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna con la scusa di prendere alcune cose a casa: finisce in carcere - facebook.com Vai su Facebook

Non rispetta il divieto di avvicinamento e si intrufola a casa della ex compagna: arrestato un uomo. È; Non rispetta divieto avvicinamento alla casa familiare, arrestato dalla Polizia un civitanovese che era stato allontanato per maltrattamenti; Non rispetta il divieto di avvicinamento, arrestato.

Maltratta la moglie: allontanato da casa e divieto di avvicinamento - I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa ... Lo riporta msn.com

Non rispetta il divieto di avvicinamento e si intrufola a casa della ex compagna: arrestato un uomo. È indagato per aggressione - Un 57enne di Gela è stato arrestato dalla polizia per violazione dell’obbligo di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla convivente. Riporta msn.com